Ханты-Мансийск, , 17:07 — REGNUM В Югре Минута молчания и другие мероприятия в День памяти и скорби прошли онлайн режиме в связи с эпидемической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Наталья Комарова возложила цветы к Мемориалу Славы Пресс-служба главы ХМАО

Глава ХМАО Наталья Комарова возложила цветы вместе с волонтёром Победы Валерием Муравьевым от имени ветеранов Югры к вечному огню Мемориала Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.

Ранее волонтёры Победы провели в парке акцию «Свеча памяти», установив горящие лампадки у Мемориала Славы.