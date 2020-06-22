Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM Режим по коронавирусу в Свердловской области могут досрочно смягчить. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам чиновника, на Среднем Урале налицо снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Если в регионе удержится эта тенденция, то возможны послабления.

«К середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.

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