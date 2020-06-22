Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter поделился списком любимых видеоигр. Об этом 22 июня сообщает «Мир Фантастики».

https://twitter.com/elonmusk/status/1274571496132767744

В числе любимых игр Маска оказались: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3/New Vegas и Saints Row IV. Изобретатель признался, что он предпочитает играть на PC.

Напомним, Илон Маск — это американский предприниматель и изобретатель. Он наиболее известен как создатель компаний SpaceX и Tesla.

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