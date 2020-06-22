Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве полиция проводит проверку в отношении женщины, которая заперла в квартире четверых малолетних детей, не оставив им еды, а сама уехала. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Самому старшему ребенку — 13 лет. «По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их», — передает агентство слова собеседника.

Личность женщины установлена, в ее отношении проводится проверка.

Издание отмечает, что дети несколько суток пробыли в запертой квартире без еды, пытались выбраться на улицу, но не смогли этого сделать. На крики о помощи пришли соседи, они и вызвали полицию.

Детей госпитализировали в больницу, чтобы провести обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно похожий случай произошел в Югре.

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