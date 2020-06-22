Анкара, , 16:54 — REGNUM Гражданам 50 стран, желающим посетить курорты Турции, будет предоставлена возможность оформить страховку от COVID-19, сообщил 22 июня министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой на встрече с зарубежными послами.

Купить страховой полис можно будет в режиме онлайн.

По словам министра, полис будет стоить от 13 до 23 евро, документ должен обеспечить страховое покрытие медицинских услуг на сумму от двух до семи тыс. евро

Решение о введении страховки принято потому, что не все стандартные страховые полисы иностранных туристов покрывают лечение в случае заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня власти Турции объявили об открытии границ страны для иностранных туристов.