Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге огласили приговор водителю грузовика, который в 2018 году стал виновником дорожно-транспортного происшествия на Западном скоростном диаметре (ЗСД). В результате автокатастрофы погибли восемь человек, которые возвращались домой из поездки в Финляндию.

В Петербурге провозгласили приговор виновному в смертельном ДТП на ЗСД.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Https://vk.com/spb_today

О приговоре по резонансному ДТП 22 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 27 октября 2018 года обвиняемый 61-летний Ромуальдас Ряпшас, управляя исправным автомобилем Scania с полуприцепом, избрал скорость 80 км/ч, которая не обеспечила ему возможность достаточного контроля за движением транспортного средства. На ЗСД водитель не выдержал необходимую дистанцию до попутного грузовика Iveco с полуприцепом и совершил с ним столкновение.

В результате удара Iveco вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai Starex. Последний загорелся, водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом на управление транспортным средством на срок 3 года», — сообщили в суде.

Гражданские иски признаны судом по праву.

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