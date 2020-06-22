Лондон, , 16:47 — REGNUM Rocksteady Studios действительно занимается разработкой игры об Отряде самоубийц. Информацию инсайдеров 22 июня подтвердило издание Eurogamer.

Игра будет называться «Отряд самоубийц: Убей Лигу справедливости». Анонс проекта состоится уже 22 августа 2020 года.

Ранее в сети появилась информация о том, что студия Rocksteady зарегистрировала несколько новых доменов для разработки видеоигр. Помимо «Отряда самоубийц», геймеров может ожидать игра «Рыцари Готэма».

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