Вашингтон, , 16:42 — REGNUM В многопользовательской игре The Lords of the Rings Online состоялось прощание с актёром Иэном Холмом. Об этом 22 июня сообщает сайт cybersport.ru.

Геймеры собирались в тех местах, где можно встретить NPC (неигровой персонаж) Бильбо Бэггинса. Вместе они слушали музыку, устраивали шествия и различными способами прощались с актёром.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, британский актёр Иэн Холм скончался на 89 году жизни. Он умер из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Читайте ранее в этом сюжете: Сиквел The Last of Us побил рекорд по количеству негативных отзывов

Читайте развитие сюжета: Теперь официально: Rocksteady делает игру про Отряд самоубийц