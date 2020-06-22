Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим по коронавирусу по 29 июня 2020 года. Об этом он сообщил в Instagram.

Глава региона подписал указ, который продляет срок действия «режима повышенной готовности». Никаких новых мер или послаблений в документе не предполагается. До этого режим действовал по 22 июня 2020 года.

Ранее Куйвашев заявлял, что при следующих послаблениях будут разрешеа работа предприятиям общепита в формате летних веранд, однако эти меры пока не воплотились в реальность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждена информация о 11 129 случаях заражения коронавирусом.

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