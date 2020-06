Сан-Франциско, США, , 16:35 — REGNUM Игра The Last of Us: Part II установила абсолютный рекорд по количеству негативных отзывов на сайте-агрегаторе Metacritic. Об этом 22 июня сообщает сайт cybersport.ru.

Спустя несколько дней после релиза у игры уже 31 тыс. негативных рецензий. Предыдущий рекорд принадлежал игре Warcraft III: Reforged — о ней негативно отзывались около 28 тыс. респондентов.

Напомним, сиквел The Last of Us вышел 19 июня 2020 года. Несмотря на недовольство геймеров, критиков высоко оценили проект — на 95 баллов из 100 возможных.

