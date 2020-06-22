Саратов, , 16:42 — REGNUM В Саратовской области по данным на 22 июня медицинское наблюдение установлено за 10 249 пациентами, 13 237 человек сняли с учета. Такую информацию в ходе брифинга предоставил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

На стационарном лечении находятся 1175 больных, из них 1035 пациентов с пневмонией, обусловленной коронавирусом, в том числе 149 человек на кислородной поддержке, на аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 49 пациентов.

Показатель заболеваемости в регионе достиг на 100 тыс. человек — 229,8; по России — 398,4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 22 июня еще у 112 человек подтвердились тесты на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 5562 человека.

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