Москва, , 16:30 — REGNUM Одной из причин разблокировки Telegram в России является сотрудничество представителей мессенджера в сфере борьбы с терроризмом и наркоманией. Об этом в ходе онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020» клуба «Валдай» заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.

Ранее Роскомнадзор выпустил сообщение, в котором он заявил о решении разблокировать Telegram на российской территории. Владелец и создатель мессенджера Павел Дуров одобрил данное решение регулятора.