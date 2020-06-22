Москва, , 16:35 — REGNUM «Центральный рынок» на Рождественском бульваре в Москве планирует полностью возобновить свою работу 23 июня. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба торгового пространства.

Уже почти неделю в Москве работают летние веранды кафе, теперь «Центральный рынок» откроет для посетителей основное помещение. За время самоизоляции на рынке провели работы по увеличению зоны маркета, а также расширили «ассортимент свежих фермерских продуктов», говорится в сообщении.

На территории «Центрального рынка» обязательно ношение масок и перчаток. Посадочные места расставлены с учетом правил социального дистанцирования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что ресторанный бизнес в Москве восстановится примерно за месяц.

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