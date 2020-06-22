Пермь, , 16:26 — REGNUM В Пермском крае волонтёры Победы зажгли свечи в память об очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция прошла в 4:00 по местному времени 22 июня возле монумента «Героям фронта и тыла». Активисты выложили из свечей слово «память».

Аналогичные мероприятия прошли и в других муниципалитетах региона. Свечи зажгли в сёлах Коса, Уинское и Кочёво, в Бардымском муниципальном округе, в ЗАТО Звёздный и т.д. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня отмечается День памяти и скорби.