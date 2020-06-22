Берн, , 16:23 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Швейцарии достигло 31 310, сообщили 22 июня в швейцарском минздраве.

За сутки выявлено ещё 18 случаев инфицирования. Общее количестве летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране остаётся на уровне 1 680, а число выздоровевших — 29 тысяч.

Летальность среди пациентов с COVID-19 составляет 6,25%. За всё это время проведено 509, 6 тыс. тестирований. Швейцария находится на 37-м месте в мире по числу инфицированных коронавирусом.

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