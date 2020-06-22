Москва, , 16:15 — REGNUM В России откроют несколько десятков тысяч детских лагерей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

«Обычно к детской оздоровительной кампании открывается около 46 тысяч лагерей. В этом году, по нашему мониторингу, планирует открыться 33 347 учреждений. Это 74% от плановых цифр», — сказал Грибов.

По его словам, среди данных лагерей будет 2300 стационарных лагерей с круглосуточной формой пребывания с трёхнедельными сменами.

При этом Грибов отметил, что в лагерях при школах смены могут длиться 10−14 дней.