Белгород, , 16:16 — REGNUM Сотовые телефоны и именные сертификаты на бесплатную мобильную связь начали вручать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Белгородском районе Белгородской области. Всего волонтёры, социальные работники и депутаты района навестят 43 фронтовиков, сообщили 22 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Для ветеранов приготовили сотовые телефоны с большими кнопками. Вместе с ним вручается именной сертификат на бесплатную мобильную связь — с этим документом можно получить сим-карту с безлимитным тарифом и без абонентской платы в любом салоне сотовой связи. Звонки на номера своего оператора будут не ограничены, на номера других компаний выделено 300 минут в месяц, а также 300 бесплатных смс на любые номера.

«Очень приятно получать такие подарки. Теперь можно звонить детям и внукам абсолютно бесплатно. Удобно то, что на телефоне большие кнопки, и даже в нашем возрасте можно научиться пользоваться», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Лев Рындач.

Сим-карту в салоне сотовой связи может получить лично ветеран или родственник, а также волонтёры или сотрудники социальной службы по заключённой доверенности.