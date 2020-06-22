Чебоксары, , 16:09 — REGNUM В Чувашии причиной очередного похолодания стал скандинавский антициклон. И это похолодание в июне будет не последним, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чувашии ИА REGNUM

Накануне ночью воздух остыл до +6…+7 градусов, что стало минимальным значением июня. 23 июня потеплеет до +19…+24 градусов, а в ночь на 24 июня и днём ожидаются кратковременные дожди. 25 июня температура опустится до +15…+17 градусов при усилении ветра, погода ожидается облачной.

Тепло вернётся в конце недели, но при этом прогнозируется не более 25 градусов и не исключается вероятность кратковременных дождей.

Очередная волна похолодания ожидается 29−30 июня: по предварительным данным, будет не более 13 градусов.