Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:10 — REGNUM Сотрудники Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК, Свердловская область) всё-таки проведут митинг 29 июня 2020 года. Такое решение было принято рабочими после встречи с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Как передаёт РИА «Накануне», заводчане заявили о необходимости отстоять свои права.

«Мы выйдем на митинг 29 июня, чтобы заявить о себе, чтобы достучаться до правительства области и Российской Федерации», — указано в сообщении.

Рабочие опасаются, что им грозит переход на трёхдневную рабочую неделю с потерей заработка. Ситуация ухудшилась после того, как предприятие не получило заказ на автодорожный мост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города призвал разобраться, почему завод дошёл до кризисного положения.

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