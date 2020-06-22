Душанбе, , 16:01 — REGNUM В Таджикистане пострадавшим из-за схода селя обещают построить дома к осени

По состоянию на 21 июня 2020 года в 67 домах Хорсонского района уже завершены все работы по планировке, вырыты необходимые траншеи и залит фундамент. Ещё в 16 домах уже возведены стены, в одном доме начато строительство кровли.

Такие данные были озвучены на мобильном совещании глав районов, городов и ведомств, а также различных служб Хатлонской области Таджикистана, где обсуждались совместные действия по оказанию помощи пострадавшим от схода селей жителям Хорсона, сообщает национальное государственное информационное агентство «Ховар».

Отмечается, что работы по возведению новых домов для жителей района, пострадавших от схода селей, идёт в две смены: днём и ночью. Уже проложены линии питьевой воды.

Сообщается, что дома будут сданы в срок и жители смогут въехать в них уже осенью.

А пока пострадавшие таджикистанцы проживают в палаточном городке. Пострадавших, волонтёров и строителей обеспечивают горячими обедами и ужинами. На месте круглосуточно дежурят бригады медиков.

Напомним, что 14−16 мая 2020 года в Хорсонском районе Хатлонской области из-за ливневых дождей произошёл сход селевых потоков. Пострадало 338 жилых домов, два человека погибли.

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