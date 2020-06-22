Борисоглебск, Воронежская область, , 15:55 — REGNUM Проверку информации о нарушениях законодательства в Борисоглебской районной больнице начала прокуратура Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 22 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации оказания медицинской помощи. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области», — уточнил Михаил Усов.

Ранее в Instagram появилось видео, снятое пациентами, оказавшимися в стационаре инфекционного отделения Борисоглебской районной больницы: на кадрах видна осыпающаяся штукатурка, жуткое состояние санузлов. По утверждению автора, в стационаре одна ванная на 30−40 человек, туалет — один на 20 человек, при этом туалет для персонала не лучше туалета для пациентов.