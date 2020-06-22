Москва, , 15:51 — REGNUM Представители Минкомсвязи никогда не выступали с инициативой блокировать Telegram, а блокировка мессенджера является прерогативой суда. Об этом в ходе онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020» клуба «Валдай» заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Telegram Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

«Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами», — сказал Волин.

По его словам, запрета на использование Telegram в России не существовало — было лишь решение о технической блокировке мессенджера.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров приветствовал данное решение.