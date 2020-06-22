Уфа, , 15:54 — REGNUM Проверка по информации о нарушении прав медицинских сотрудников проходит в Уфе. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники следственного отдела Орджоникидзевского района Уфа при мониторинге СМИ выявили сообщение о том, что работникам ГКБ № 8 Уфы, которые помогают инфицированным коронавирусом людям, не были выплачены положенные компенсации.

По данному факту следователи проводят проверку, во время которой выяснят своевременность и полноту вышеуказанных выплат. После проведения проверки они примут соответствующее процессуальное решение.

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