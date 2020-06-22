Москва, , 15:48 — REGNUM В связи с аномально жаркой погодой на усиленный режим службы переведены сотрудники надзорных органов ГУ МЧС России по Москве. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе главка.

Сотрудники МЧС проводят рейды с целью выявления случаев несанкционированного сжигания мусора и травы, а также других нарушений противопожарной безопасности. За прошедшие выходные было проведено 450 таких рейдов в московских лесопарках и зонах отдыха, выявлено восемь случаев, когда горожане разводили огонь вне специально отведенных для этого зон.

Спасатели провели 1,4 тысячи инструктажей с населением. Всего в рейдах задействовано около 200 сотрудников МЧС и добровольцев.

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