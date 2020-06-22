Москва, , 15:47 — REGNUM Дефицит врачей в российских медицинских учреждениях в настоящее время составляет около 20%. Об этом 22 июня заявил ректор Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко на заседании президиума российского союза ректоров.

По его словам, одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является обеспечение укомплектованности медицинских организаций к 2024 году до 95%. По его словам, ежегодно в систему здравоохранения России выпускаются 25 тыс. специалистов.

Напомним, по данным Росстата, по состоянию на начало 2019 года в России оставались незакрытыми 50 тыс. вакансий врачей и 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала.

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