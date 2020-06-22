Волгоград, , 15:50 — REGNUM Саженец клонированного тополя, пережившего бои в Сталинграде во время Великой Отечественной войны, высадили 22 июня в Центральном районе Волгограда. Так завершили международную акцию «Сад памяти», сообщает пресс-служба регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Сталинградский тополь стал символом стойкости и героизма людей, переживших войну. Во время боёв дерево было изрешечено пулями и осколками разорвавшихся снарядов, но осталось жить и сейчас растёт у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. Со временем тополь начал деградировать и в 2013 году научные сотрудники ботанического сада в лаборатории биотехнологии клонировали его биоматериал. Биокопии Сталинградского тополя высажены в 10 российских городах, а также открывает Аллею России у подножия Мамаева кургана, которую заложили в 2017 году.

В рамках акции «Сад памяти» в России высадили 27 млн деревьях в память о погибших в годы войны. В Волгоградской области высажено 600 тысяч растений.