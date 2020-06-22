Москва, , 15:45 — REGNUM Сегодняшние цифры, фиксируемые по России, не пугают российское руководство. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Несмотря на то что он [коронавирус] не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают», — сказала Голикова.

По её словам, показатели демонстрируют выявление новых случаев, снижение числа тяжёлых пациентов, а также выздоровление заболевших в больших количествах.