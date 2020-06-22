Москва, , 15:46 — REGNUM Разнообразные мистификации, фейки и так называемые осмысления итогов Второй мировой войны касаются, как ни странно, вовсе не истории или наличия тех или иных точек зрения. Подспудно речь идет вовсе не об истории, а совершенно о другом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры», писатель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.

«Дело в том, что так пересматриваются итоги послевоенного мира, всех тех встреч и соглашений, которые были заключены, начиная от Тегерана и т. д.

То есть этот пересмотр итогов выводит Россию из статуса мировых лидеров, вносит ее в число инициаторов и виновников Второй мировой войны и в конечном итоге сказывается крайне негативным образом на геополитическом положении России, географическом положении, на культурном фронте.

Значит, проседают наши финансовые, туристические и другие интересы страны. Россию начинают выставлять в качестве одного из мировых зол — сначала в развязывании войны была виновата Германия, потом — Германия и Россия, а дальше будет только Россия. Это совершенно очевидный тренд.

Поэтому все люди в России, которые исповедуют либеральные взгляды, оправдывают разные точки зрения, говоря, что можно трактовать историю по-разному, они посягают не на наше победительное чувство — это полбеды, они на самом деле подрывают мощнейшие позиции России и связанные с этой позицией ресурсы (финансовые, культурные, идеологические и т. д.).

Поэтому необходимо зафиксировать поправки в Конституции РФ о защите исторической правды, потому что это не просто наше будущее — человеческое, русское, российское, не просто историческая правда, а это наш с вами достаток, наши в вами ресурсы, ресурсная база, наша позиция в экономическом противостоянии. Это максимально широкий вопрос», — высказал свое мнение Захар Прилепин.

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