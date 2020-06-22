Дижон, Франция, , 15:41 — REGNUM Во Франции девять человек были задержаны за хранение оружия и наркотиков во время новой полицейской операции, которая состоялась в Дижоне, в понедельник, 22 июня, сообщает Le Figaro.

По словам прокурора города Эрика Матэ, в операции было задействовано 188 полицейских и жандармов.

Известно, что задержанных поместили под стражу.

В ходе операции были изъяты ружья и сумки, в которых находилось около трех кг патронов, а также различные наркотические вещества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.

Подробнее в материале: Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения