Бухарест, , 15:46 — REGNUM Общее количество выявленных в Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 246 и стало составлять 24 291. Об этом 22 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтвержден 24 291 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 11 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 1 523.

При этом уточняется, что в настоящее время в Румынии свыше 17 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Африке превысило 300 тысяч.