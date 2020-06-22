, 15:43 — REGNUM Памятник воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, открыли в селе Николо-Александровском в Левокумском районе Ставрополья. В мероприятии приняли участие местные жители и почетные гости, сообщили ИА REGNUM 22 июня в управление по информполитике правительства края.

«Жители села долго ждали этого события, и вот в год 75-летия Великой Победы памятник открыт. В канун Дня памяти и скорби, 21 июня, состоялась масштабная акция у подножия монумента, собравшая многих жителей села, а также почетных гостей», — сказано в сообщении.

Автор проекта памятника — молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко. В основе композиции — взлетающие в небо журавли. Отмечается, что помощь при возведении монумента оказали региональное отделение Российского военно-исторического общества.

По данным властей Ставрополья, в 1941—1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны сражались 320 тыс. ставропольцев. Более половины из них не вернулись домой. Потери среди мирного населения в результате фашистской оккупации превышают 30 тыс. человек.

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