Оренбург, , 15:34 — REGNUM В Оренбургской области архивные учреждения поддержали ежегодную благотворительную акцию «Красная гвоздика». Её уже в пятый раз проводит благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба областного правительства.

Патриотическая акция проводится в знак памяти о павших и благодарности ныне живущим ветеранам. В окнах архивных учреждений была размещена символика акции, а именно — изображение красной гвоздики.

Кроме того, многие сотрудники приобрели значки акции и приняли участие в соответствующей тематической фотосессии. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня отмечается День памяти и скорби.