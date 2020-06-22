Самара, , 15:36 — REGNUM Акция «Свеча памяти» прошла в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе было решено провести данную акцию в новом формате. В канун 22 июня молодые активисты региона выстроили автомашины в форме звезды, которая является символом советской армии и Великой Победы.

После этого, активисты зажгли свечи и возложили цветы рядом с памятником самолета Ил-2, который в годы войны производили в Куйбышеве. Таким образом, они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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