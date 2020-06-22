Душанбе, , 15:33 — REGNUM На начало июня 2020 года в Таджикистане число пожилых людей пенсионного возраста достигло 722 тысяч 14 пенсионеров, тогда как в начале апреля 2020 года этот показатель составлял 715 тыс. 429 человек, сообщает агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Таким образом, численность пенсионеров в стране за один месяц выросла на 5 тысяч 585 человек.

При этом, за период с апреля 2019 года по апрель 2020 года средний размер пенсии снизился на 2,3%. То есть, если раньше пенсионеры получали 308 сомони (порядка 2075 рублей) в месяц, то теперь — 301 сомони (2028 рублей).

В ведомстве отмечают, что за январь-май 2020 года в стране с учётом остатка на начало года (16,6 млн сомони, что эквивалентно 112 млн руб.) было выплачено пенсий и пособий на сумму 959,7 млн сомони (6,5 млрд руб.).