Курган, , 15:31 — REGNUM В курганском городе Шадринске вынесен приговор гражданину за истязание своего престарелого отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года житель Шадринска в пьяном состоянии избил своего отца. Выяснилось, что гражданин систематически издевался над близким родственником.

Учитывая неблагополучное состояние здоровья обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.