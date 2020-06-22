Женева, Швейцария, , 15:32 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Африке превысило 300 тысяч. Об этом 22 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, в настоящее время на Африканском континенте суммарное количество зараженных SARS-CoV-2 составляет 303 371.

Также указывается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в Африке на сегодняшний момент достигло 7 999.

При этом в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали ЮАР (97 302 зараженных) и Египет (53 758).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 24 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9 млн