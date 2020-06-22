Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Ранним утром 22 июня в Ростове-на-Дону на набережной реки Дон в День памяти и скорби зажгли «Свечи памяти». В траурном митинге приняли участие волонтёры, лидеры молодёжных организаций города, поисковики, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Свеча памяти Rostov-gorod.ru

«Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная война, продолжавшаяся четыре долгих и мучительных года — серьёзный урок, призыв ценить настоящее и дорожить миром. Нельзя допустить повторения подобных трагедий», — отметила глава администрации Кировского района Наталия Симаченко.

В память о погибших в годы военного лихолетья на воду реки Дон были спущены венки.

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