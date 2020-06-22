Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев провёл встречу с сотрудниками Нижнетагильского завода металлических конструкций. Пинаев пришёл на собрание рабочих.

Ранее сотрудники заявили о том, что намереваются провести митинг в защиту своих прав. Работникам грозит переход на трехдневную рабочую неделю по причине отсутствия заказов.

По данным агентства «Между строк», мэр выразил недоумение тем, «как предприятие дошло до такой стадии, почему портфель заказов у него минимальный». А прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев обратился к управляющему завода Виталию Парфёнову с предупреждением, что задержка зарплаты и неаргументированный переход на «трёхдневку» может грозить руководителю уголовным преследованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Шабровский (Екатеринбург) прошли протесты против строительства мусоросортировочного завода и мусорного полигона.

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