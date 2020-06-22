Оренбург, 22 июня 2020, 15:27 — REGNUM В Оренбургской области представители детских и молодёжных организаций почтили память о павших в годы войны. Акция прошла накануне Дня памяти и скорби, сообщает региональное правительство.
Церемония прошла у мемориала «Вечный огонь». Там же оренбуржцы возложили цветы.
Кроме того, традиционно возложение цветов состоялось к мемориалу «Имена из солдатских медальонов». Там в церемонии участвовали глава областного департамента молодёжной политики Сергей Молчанов и руководители учреждений, подведомственных департаменту, и детских и молодёжных общественных организаций. Они почтили память минутой молчания.