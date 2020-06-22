Москва, , 15:32 — REGNUM Звания Героя труда за борьбу с коронавирусом удостоена главный врач 52-й клиники в Москве Марьяна Лысенко, передаёт 22 июня ОТР. Соответствующий указ подписал 21 июня президент России Владимир Путин.

Доктор наук Марьяна Лысенко руководит второй бригадой столичных специалистов, в середине июня прибывшей в Читу. У 52-й больницы есть большой опыт по лечению коронавирусной инфекции и патологии лёгких, и именно в этом медучреждении начали переливать плазму крови от переболевших тем пациентам, кто продолжал бороться с CОVID-19.

«Мы были приятно удивлены, какой уровень образования действительно есть на сегодняшний день в крае», — сказала Лысенко.

Марьяна Лысенко окончила клиническую ординатуру по специальности «Врач анестезиолог-реаниматолог», работала в эндокринологическом научном центре Российской академии медицинских наук. Она автор более 30 научных работ, имеет почётные грамоты департамента здравоохранения Москвы и Минздрава, медаль «За содружество во имя спасения».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России присвоил звания Героев Труда ещё четверым врачам, внесшим большой вклад в борьбу с коронавирусом. Среди них — главврач московской больницы в посёлке Коммунарка Денис Проценко.

Читайте также: Путин присвоил звания Героев Труда пятерым врачам за борьбу с коронавирусом