Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Петербургский бюджет направит 2 млн рублей на поддержку публикации научных журналов в 2020 году. Об этом сообщил глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Субсидии предоставляются по конкурсу. На них претендуют научные, научно-технические и социально ориентированные некоммерческие организации, которые собирались выпускать научный журнал в 2020 году, с учетом тиража, объема и значимости для Петербурга.

С 2008 года на поддержку 185 различных изданий направили порядка 25 млн рублей. В текущем году сумма составит 2 млн рублей, каждое издание может получить не более 200 тысяч.

«Петербург — один из крупнейших мировых научных центров, и хотя наши научные учреждения находятся в федеральном подчинении, правительство города оказывает им поддержку», — сказал губернатор Александр Беглов, уточнив, что благодаря этой поддержке выпускают значимые для научного сообщества издания.

Губернатор также уточнил, «достаточно ли этих денег».

«Конечно, нет. Мы софинансируем от 20% до 80%, причем это только один выпуск, а они издаются или раз в квартал, или два раза в квартал. Поэтому все зависит от возможностей бюджета, и здесь можно расширять меры поддержки», — сказал Максимов.

Так, в 2019 году в конкурсе на субсидию победили журналы «Инфекция и иммунитет», «Трансляционная медицина», «Офтальмологические ведомости», «Экологическая генетика», «Конфликтология», «Педиатр», «Журнал акушерства и женских болезней», Журнал социологии и социальной антропологии, Научно-практический рецензируемый журнал «Артериальная гипертензия» и Российский научный журнал «Экономика и управление».