Цхинвал, , 15:29 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Эрик Пухаев 22 июня принял участие в акции «Минута молчания», посвященной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодняшняя дата — символ нашей общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем, и всех жертвах войны. Вечно живое напоминание всему миру об агрессии против человечества и о несгибаемой воле и мужестве народа, не поддавшегося нацизму и подарившего миру Победу», — сказал после акции Пухаев.

В пресс-службе сообщили, что в течение дня в Цхинвале также проведут акцию «Зажги свою свечу», а на Театральной площади югоосетинской столицы будут играть песни, посвященные Великой Отечественной войне.

Напомним, 22 июня исполняется 79 лет, когда войска нацисткой Германии напали на СССР. Война продлилась 1418 дней. В этот день отмечается День памяти и скорби.