Москва, , 15:20 — REGNUM К семи годам колонии приговорён начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Роман Ковалёв, признавший вину в государственной измене. Об этом 22 сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Ковалёв признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд рассмотрел дело в закрытом режиме из-за наличия в нём секретных материалов. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, Ковалёв обвинялся в передаче данных по исследованиям, касающимся гиперзвуковых технологий, бельгийскому Фон Кармановскому институту. Он был задержан в июне 2019 года.

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