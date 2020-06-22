Париж, , 15:19 — REGNUM Согласно исследованию института общественного мнения Франции, рейтинг президента Эммануэля Макрона в июне не изменился: 38% респондентов довольны политикой главы государства, сообщает Le Figaro.

По данным опроса, 38% респондентов во Франции говорят, что они довольны политикой президента (32% «довольны», 6% «очень довольны»). 60% опрошенных говорят, что они «недовольны» политикой главы государства. (31% «недовольны», 29% «очень недовольны»).

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон, однако, добивается большего успеха, чем его предшественники, поскольку на той же стадии политикой Франсуа Олланда были довольны только 22% респондентов, а политикой Николя Саркози — 34%.

Кроме того, 50% опрошенных заявили, что одобряют действия премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции приступят к новому этапу отмены карантина, введенного в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Подробнее в материале: Франция приступила к новому этапу отмены карантина

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