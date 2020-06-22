Красногорск, , 15:13 — REGNUM В Подмосковье за неделю пассажиропоток вырос на 11%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 22 июня автобусами региона воспользовались 441 тыс. пассажиров. Сейчас на линии ежедневно выходит более 9,5 тыс. единиц транспорта.

По сравнению с началом марта 2020 года пассажиропоток сократился на 43% из-за введенных противоэпидемиологических мер. В Подмосковье продолжает действовать масочный режим.