Стокгольм, , 19:49 — REGNUM 22 июня министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что правительство Швеции не намерены снимать ограничения на работу парков аттракционов в стране. Ранее представители бизнеса требовали послаблений запрета на проведение публичных мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. Об этом 22 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Деятельность парков развлечений в Швеции регулируется законодательством о проведении публичных мероприятий. Проблема для бизнеса заключается в том, что в связи с пандемией коронавируса, шведскими властями был установлен запрет на проведение любых массовых мероприятий, количество участников которых превышает 50 человек. Недавно многие ограничения, носящие рекомендательный характер, в Швеции были сняты. Однако данный запрет остался в силе, чему воспротивились владельцы парков аттракционов. В свою очередь, министр внутренних дел Микаэль Дамберг заявил, что никаких исключений из действующего запрета не предполагается.

«Есть большие группы, представители которых хотели бы исключений из этого правила, но ограничения означают, что мы не будем делать какие-то исключения в течение лета. Мы ослабили ограничения, чтобы люди, если они здоровы, смогли бы путешествовать и отдыхать по всей Швеции», — заявил министр.