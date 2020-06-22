Сухум, , 16:59 — REGNUM Митинг по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны прошел 22 июня в Сухуме возле памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

По данным журналистов, в церемонии участвовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба, члены правительства республики, посол России в Абхазии Алексей Двинянин и представители Россотрудничества.

«Серьезные потери понесла и Абхазия. Несмотря на печальный день, мне хотелось бы выразить признательность всем жителям республики за то, что вы чтите и уважаете память ушедших», — сказал Двинянин, выступая во время митинга.

Напомним, 22 июня исполнилось 79 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз. Из Абхазии на фронт в ходе той войны ушли 55,5 тыс. человек. 17 430 из них не вернулись домой.