Москва, , 15:03 — REGNUM Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, состоялась премьера проекта в формате инстаграм-сторис «Исчезающие истории». Он объединил воспоминания ветеранов и свидетелей войны, живущих в домах престарелых.

Фото со съемок проекта «Исчезающие истории» © Студиея Mozga

Сериал, состоящий из девяти эпизодов, создан студией Mozga для российского благотворительного фонда «Старость в радость». Этот фонд заботится об инвалидах и пожилых людях, живущих в домах престарелых и психоневрологических интернатах.

Эти сюжеты исчезнут спустя сутки как любые сторис. Данный формат символизирует скоротечность человеческой памяти: так же и множество одиноких стариков угасает без внимания.

Первая серия «Зажигалки» основана на воспоминаниях Галины Макеевой, которая вместе с подругой тушила зажигательные бомбы в московской Марьиной Роще, застроенной тогда деревянными домами.

Идея проекта принадлежит Олегу Агейчеву, его сорежиссёром стал Александр Горновский. В сериале снялись известные актеры: Евгений Ткачук, Эльдар Калимулин, Соня Присс, Яна Есипович, Серафима Огарева, Алиса Миронова и др.

Автор идеи и режиссер проекта, основатель студии Mozga Олег Агейчев подчеркнул, что ежедневно миллионы пользователей выкладывают в инстаграм разные видео, но есть люди, которые не заходят в соцсети, хотя им есть что рассказать и им остро необходимо внимание. Одиноким пожилым людям несложно помочь: небольшое внимание может продлить и улучшить их жизнь.

Посмотреть сериал можно в инстаграмм-аккаунте фонда «Старость в радость». Новые истории будут публиковаться два раза в неделю. Любой желающий может сохранить и продлить жизнь каждому воспоминанию: для этого надо скачать серию на сайте фонда и разместить ее в сторис в своих соцсетях.