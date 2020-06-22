Стокгольм, , 15:12 — REGNUM Апелляционный суд Западной Швеции вынес обвинительный приговор в отношении жителя Гётеборга, который был признан виновным в незаконном осмотре объектов Вооруженных сил Швеции. Мужчина приговорен к одному году лишения свободы. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Во время обыска, проведенного шведскими правоохранителями в декабре 2017 года, в компьютере осужденного было обнаружено большое количество файлов, содержащих изображения и другую информацию об объектах военного предназначения.

Впоследствии 40-летний мужчина был обвинен в несанкционированном осмотре после того, как следствием было установлено, что он составил карту из 36 различных оборонительных объектов.

Согласно обвинительному заключению шведской прокуратуры, мужчина намеревался передать собранную информацию о 14 объектах. Однако кому именно, осужденный хотел отправить полученные им данные, журналистам выяснить не удалось.