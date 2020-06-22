Чернобыль, Украина, , 15:02 — REGNUM Энтузиаст с ником Janisko пытается воссоздать Чернобыльскую АЭС и её окрестности в игре-песочнице Minecraft. О необычной инициативе 22 июня сообщает портал Shazoo.

Работа над проектом Chernobyl Universe ведётся в течение двух лет. Janisko планирует закончить её к 2023 году.

Напомним, Minecraft — это популярная видеоигра, в которой геймер могут создавать различные постройки из кубических блоков. Многие энтузиасты используют её для воссоздания реальных архитектурных сооружений.

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